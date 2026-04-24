◆ファーム・リーグ中日２―１巨人（２４日・ナゴヤ球場）巨人の丸佳浩外野手（３７）がマルチ安打の活躍を見せた。「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭で左腕・マラーから二塁内野安打で出塁すると、５回２死一塁から右前打を放ちマルチ安打をマーク。２１日の２軍合流後、４試合連続の安打で打率を４割２分９厘まで上昇させた。１９年目の今季は開幕から８試合に出場して１４打数１安打、打率７分１厘と苦しみ、２０日に