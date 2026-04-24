◆ファーム・リーグ中日２―１巨人（２４日・ナゴヤ球場）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が順調な調整ぶりを示した。「３番・二塁」で先発出場。４打数無安打に終わったものの捉えた打球が多く、状態の良さを継続。ここまで７試合に出場して打率３割６分４厘をマークしている。守備でも４回１死三塁で二塁へのゴロを処理。素早く本塁へ送球し失点を防いだ。６回からは１、２軍通じて公式戦初の三塁に就き、さまざまな状況を想