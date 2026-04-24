◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の坂本勇人内野手が２４日、試合前練習で盟友と再会した。スーツ姿でテレビ解説のため訪れたのは、２４年限りで現役引退した元ＤｅＮＡ、巨人の梶谷隆幸さん。坂本と同じ１９８８年生まれでオフにテレビ番組で共演するなど仲が良い。グラウンドで梶谷さんと談笑してリラックスした様子だった。