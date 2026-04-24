アレックス・デイビス選手（MVP)と今林萌選手（年間ベスト5） 男子バスケットボールB3リーグは レギュラーシーズン 2025-26の全日程を終え、個人表彰とリーダーズが確定し、香川ファイブアローズから「年間MVP」にアレックス・デイビス選手、「年間ベスト5」に今林萌選手が選出されたと発表しました。 香川ファイブアローズは 2025-26のレギュラーシーズンで