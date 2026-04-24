鏡を見るたび隠したい肌悩みが増え、それを隠そうとコンシーラーを重ねたり、ファンデを厚塗りしたりするほどシワが目立ち、皮肉にも老け見えが加速する……。4万点のコスメを試した美容ライターの遠藤幸子が、そんな大人世代のジレンマを解消し、「これひとつでいいかも」と感動した最新ファンデを本音でレビューします。◆感動！あの大ヒットクッションファンデの進化系2026年上半期は、クッションファンデの新作が豊作。