◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、この日のベストスコア６３をマークした香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）と、６４で回った長野泰雅（福岡地行）が通算１３アンダーで首位に並んだ。６３の河本力（大和証券）、６４の宋永漢（韓国）、ともに６６の米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）と若原亮太（フリー）が１２アンダーの３位。藤本佳