公共の場で理不尽に怒鳴り散らす人に遭遇したら、あなたならどうしますか？今回は、そんな重たい空気のバスに乗り込んでしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆昼下がりのバスに、突然響いた怒鳴り声ある平日の昼下がり、井上菜月さん（仮名・33歳）は、歯医者からの帰りで路線バスに乗っていました。バス内はそこそこの混雑でしたが、買い物客や通院帰りの人たちで、穏やかな空気に包まれていました。「すると『お