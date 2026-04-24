歌舞伎俳優の中村勘太郎（15）、中村長三郎（12）兄弟が24日、東京・両国の東京都江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』に参加した。【写真】お顔が似てる！笑顔をみせる中村勘太郎＆中村長三郎中村勘九郎の長男の勘太郎、次男の長三郎。2人でのイベント登壇は初めてという。2人の屋号である中村屋は江戸三座の中でも最も古い中村座から続くおよそ400年にわたって江戸歌舞伎の伝統を継承する由緒正しき一門。江