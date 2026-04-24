東京株式市場で日経平均株価が最高値を更新しました。終値は、23日の終値より575円95銭高い、5万9716円18銭でした。アメリカのハイテク株上昇を受け、東京市場でもAI、半導体関連株に買い注文が集まり、日経平均株価を牽引する形となりました。日経平均株価は中東の戦闘終結後を見据えた投資家らの「思惑買い」で上昇基調となっていて、23日は一時6万円を超える場面もありました。最高値更新は22日以来、2日ぶりです。