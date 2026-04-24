プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務める「SAIKOULUSH」は24日、「SAIKOU×LUSH8」（6月6日、愛知国際展示場）の追加カードを発表し、元世界3階級制覇王者のジョン・リエル・カシメロ（37＝フィリピン）と元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31＝メキシコ）が124lbs契約の10回戦で戦うことが決まった。両雄は当初、4月18日にキルギスで開催予定だった興行でカードが組まれていたものの、不安定