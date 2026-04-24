日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。ヤクルトは拓也投手を1軍登録しました。登録名を『矢崎拓也』から『拓也』に変更して迎える今季は、開幕1軍スタート。しかし開幕からの4試合では登板機会が訪れず、1日に登録抹消となっていました。ファームでは5試合に登板し、0勝1敗、防御率3.60をマークしています。