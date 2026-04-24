日本でも欲しい！ 手頃な「7人乗り」という選択肢に興味津々スズキのタイ法人は、2026年3月25日より4月5日までタイで開催された第47回「バンコク国際モーターショー2026」に、現地で展開する各モデルを出展しました。そのなかでも「XL7」は、コンパクトな3列・7人乗りのミニバンパッケージングと、SUVテイストを強調したスタイリングが特徴的でした。【画像】超カッコいい！ これがスズキの最新3列・7人乗り“SUV”ミニバン「X