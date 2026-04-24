岡山シーガルズは、山城愛心選手ら5人が、2025-26シーズンをもって引退・退団すると発表しました。 【引退選手】・山城愛心（アウトサイドヒッター／背番号7）・田口絢佳（ミドルブロッカー／背番号3）・城戸うらん（アウトサイドヒッター／背番号17）・船田芽依（リベロ／背番号22） 【退団選手】・内山優衣（リベロ／背番号16） 選手からメッセージ 山城愛心選手「日頃より温かいご支援