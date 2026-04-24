＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了。「63」をマークした香妻陣一朗と、「64」の長野泰雅が、ともにトータル13アンダーで首位に立った。【写真】禁断の内部公開？ハイパーカーのエンジンをのぞき見1打差の3位タイには、米澤蓮、若原亮太、河本力、ソン・ヨンハン（韓国）が並んだ。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを記録した青木瀬令奈は、