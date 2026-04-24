MLB（メジャーリーグベースボール）が公式インスタグラムを更新。タンパベイ・レイズの内野手、ジュニオール・カミネロ（ドミニカ）がゴルフ練習場で放ったパワフルな一打を動画で投稿した。【動画】打った直後に一瞬の沈黙、仲間も黙らせるスーパーショット！カミネロは2019年に16歳でプロ入りすると、傘下のリーグで経験を積んできた。21年にレイズに移籍、23年に念願のメジャーデビューを果たした。25年には開幕から三塁手とし