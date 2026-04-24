＜大王海運レディス初日◇24日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6545ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。前日が悪天候で中止となり、36ホール短縮競技として行われている。【写真】“クラブ哲学者”高田菜桜慣れ親しんだ14本小林夢果とルーキーの高田菜桜が「67」をマークし、5アンダー・首位タイ発進を決めた。4アンダー・3位に辻梨恵。3アンダー・4位タイには福田萌維、