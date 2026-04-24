25日は、県内各地で雲が広がりやすく、すっきりしない天気となるでしょう。薩摩地方は雲が多く、場所によってはにわか雨があり、折りたたみ傘があると安心です。大隅地方も雲に覆われ、一時的に雨が降る可能性があります。種子島は雲が広がり、雨の降る所があり、屋久島地方では昼前から雨雲が次々に流れ込み、風が強く吹くこともある見込みです。奄美地方は雲が目立ち、北部では雨の時間がありますが、南部は大きな崩れはなく、