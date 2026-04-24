堀琴音が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアーのオープンウィークを利用して「今年も前澤杯の観戦」に出かけたことを投稿した。【写真】レースクイーンの堀琴音？ レーシングカーの前でパラソルを手にポーズ（全3枚）投稿では「記念にレーシングカーと レースクイーン風に撮ってみた笑」という写真や、大きな盆栽と並んだ写真。そして「前澤杯」の大きな文字看板と一緒に撮った写真では、右端に姉・堀奈津佳の姿も見える。