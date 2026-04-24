岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は3日目を迎え、火の勢いはおさまる気配がありません。「大槌町吉里吉里地区です。国道45号のすぐそばまで炎が迫ってきています」大槌町によりますと、きょう午前6時現在の焼失面積は、去年、大船渡市で発生した大規模山林火災に次いで平成以降2番目の広さとなる1176ヘクタールに上り、きのうの同じ時間の5倍を超えています。また、1人がけがをしたほか、住宅1棟を含む建物8棟が全焼しました