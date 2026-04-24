中日は24日、山本泰寛内野手（32）と土田龍空内野手（23）を出場選手登録した。昨季は自己最多となる112試合に出場した山本は今季開幕を1軍で迎えたものの、出場機会がなく2日に出場選手登録を抹消されていた。ファームでは11試合で10安打3打点の打率・286をマークしている。土田は今季初昇格。ファームでは17試合に出場し、16安打1本塁打8打点の打率・314と好調をキープしている。チームは23日に辻本とロドリゲスの内野手