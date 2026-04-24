A・シンクレア氏が着用していたイスラエルとパレスチナの旗の刺繍が入ったキッパ/Alex Sinclairイスラエル・テルアビブ（CNN）イスラエル警察はこのほど、イスラエルとパレスチナの旗が刺繍（ししゅう）されたキッパ（ユダヤ教徒の男性が頭にかぶる民族衣装）を着用していたユダヤ人男性を拘束した。キッパはその後切り裂かれたと当該の男性は主張している。この異例の事案は、全国的な注目を集めている。作家でヘブライ大学の非常