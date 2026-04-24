バンブーフィールドは4月20日、女性鮨割烹料理人と天ぷら職人が織りなす日本料理店「元麻布 ささ野」を元麻布ヒルズにオープンした。鮨割烹カウンター女性鮨割烹料理人と天ぷら職人がそれぞれの技を振るい、四季折々の素材を使用した料理を提供する。国際性と静寂が共存する元麻布という地に合わせ、「日常の延長にある上質」をテーマとした、普段使いできる贅沢な食空間を提案する。店内には、職人の手さばきを間近に望める二つの