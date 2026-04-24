日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。オリックスは平沼翔太選手を登録し、横山楓投手を抹消しました。11年目外野手の平沼選手は、昨オフの現役ドラフトで西武からオリックスに移籍。今回が移籍後初の一軍登録となります。オープン戦では4打席にとどまるも、打率.750をマーク。ここまではファームの20試合に出場し打率.183をマークしています。抹消となった5年目右腕・横山投手は、開幕一軍を勝ち取るとここまで7試合に登板。好投