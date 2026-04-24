「霧多布温泉ゆうゆ」(北海道浜中町)は4月20日、正式名称を「ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆ」に改め、リブランドオープンした。浴室入り口同施設は、作者・モンキー・パンチ氏の出身地である同町の強みを活かし、公共温泉施設としては全国で唯一のアニメ作品全面コラボレーションを実現した。今回のリブランディングでは、トムス・エンタテインメントの協力により、お風呂でくつろぐルパン三世を描いた新ロゴマークを制作。浴室