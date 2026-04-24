YTEは5月1日から順次、人気漫画『ミルモでポン！』とプロ野球球団「阪神タイガース」のコラボレーションアイテムを発売する。Tigers×ミルモでポン！フェイスタオルコラボアイテムには、ミルモ、リルム、ムルモ、ヤシチの4キャラクターが、タイガースのキャップを被り虎柄の衣装を纏って応援するという今回のための描き起こしイラストを使用している。「フェイスタオル」（各2,420円）は、タイガースらしい虎柄デザインと、キャ