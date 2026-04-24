イデアは、凍結したペットボトルで体幹を冷やすことができ、溶けた後はそのまま水分補給ができる「体幹冷却ポーチ」を開発した。5月よりクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売を予定している。体幹冷却ポーチ同商品は、猛暑による熱中症リスクが高まる中、「冷やす」と「飲む」を一つに統合した「飲める冷却」という新発想の製品。建設現場や配送業務、スポーツ、日常の外出など、過酷な暑さの中での活動を支えるアイテム