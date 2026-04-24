安藤ハザマは、山岳トンネル内での作業に向けた熱中症対策として、PCM(相変化材料)を用いた「冷却プロテクター」を開発した。冷却プロテクター同製品は、2025年6月の改正労働安全衛生規則施行により熱中症対策が義務化される中、過酷な環境下で働く作業員の安全確保を目指すために開発した。山岳トンネルの現場は高温多湿な閉鎖空間であり、岩石落下から身を守るバックプロテクターの着用が不可欠となる。しかし、従来のファン付き