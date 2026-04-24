ソフトバンク、日本ハムの2強と目されていたパ・リーグだが、オリックスが首位に立ち最下位のロッテまで4.5ゲーム差と混戦模様だ。大量失点を喫する場面が目立つ2枚看板日本ハムは11勝12敗。波に乗り切れていない要因が不安定な投手陣だ。2026年4月24日の試合前時点で、防御率3.97はリーグワースト。エースの伊藤大海が4試合登板で2勝1敗、防御率5.01、2年連続最多勝に輝き、昨オフにソフトバンクから電撃復帰した有原航平が4試合