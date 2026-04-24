やや円買いが優勢でユーロ円は今日の安値を更新＝ロンドン為替 本格参加してきたロンドン勢が円買いを強め、ドル円とユーロ円はともに東京朝の安値を割り込む動きを見せた。円主導の動きでユーロドルなどは落ち着いている。 EURJPY186.48USDJPY 159.61