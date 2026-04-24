Z07 e☆イヤホンは、AAW(Advanced AcousticWerkes)ブランドのハイブリッドIEM「Z07」を5月12日より全国のe☆イヤホンと直販サイトにて発売する。価格はUniversal Fitが58,000円、耳型を元に専用のFitMorphアダプターを付属するCustom Fit with FitMorphが73,000円。 AAWが培ってきた技術と音響設計を結集したハイブリッドIEM。チューブレス設計とフィルターフリー音響構造により位相整合と瞬発力を