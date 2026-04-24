◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）中日の土田龍空内野手と山本泰寛内野手が、出場選手登録された。土田は、脳しんとう特例として１９日に抹消された福永の代替選手として登録。１９日に代替選手として登録されたブライトが２２日に抹消されていた。今季初昇格となる土田は、２軍１７試合で打率３割１分４厘、１本塁打の好成績。内野手登録ながら、外野にも挑戦中。２２日のハヤテ戦（ちゅ〜る