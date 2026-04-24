「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓＳｎｏｗＡｔｈｌｅｔｅｓｏｆｔｈｅＹｅａｒ２０２５―２０２６」受賞式が４月２４日、都内のエイブル本社で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、他の受賞者らと出席し、褒賞金１００万円と純金のオリジナルメダルが手渡された。受賞者代表であいさつをした戸塚は、「ナショナルチームに入って９年になるんですが、入