24日午前9時ごろ、奈良県大淀町の山中で身元不明の女性の遺体が見つかり、県警は死体遺棄の疑いで大津市、自称とび職小松茂容疑者（52）を逮捕した。県警によると容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしている。妻の遺体だと説明しており、経緯や身元を調べる。小松容疑者が同日未明に現場近くの住宅を訪れ、住人が同日午前3時半ごろ「道に迷っている人がいる」と110番。容疑者は警察官に山に遺体があると告げ、案内した場所で