旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして市職員の男性が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。これまでに焼却炉から遺体は確認されておらず、警察は、遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。妻の遺体を遺棄したとして、任意の事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で旭山動物園に勤務する30代の男性職員です。捜査関係者によりますと、男性職員は、「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」