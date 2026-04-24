トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU」のゴールデンウイーク（GW）セールが、2026年4月24日から始まりました。一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。30日までのセール第1弾の注目アイテムを、3つピックアップして紹介します。「夏の日差しや冷房対策にもってこいの商品」UVカットシアーパーカ薄くて軽いシアー素材のパーカです。UVカット（UPF20）、耐久撥水機能が魅力的。これからの季節の紫外線対策に、