【第17話】 4月24日公開 第17話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月24日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第17話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第17話では、アーカードが逃げ惑う敵兵を惨殺していく。それを中継で見ていたミレニアムの“少佐”はトバルカインに出撃を命じる。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社