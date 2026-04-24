◎経済統計・イベントなど ◇４月２７日 １０：３０中・工業企業利益高 １４：００日・景気動向指数（改定値） １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ※米・２年物国債入札 ※米・５年物国債入札 ※ベトナム市場が休場 ◇４月２８日 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ２２：００米・住宅価格指数 ２２：００米・Ｓ＆Ｐケースシラ