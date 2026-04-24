２４日の東京株式市場で日経平均株価は反発。半導体関連株などへの物色人気は続き２日ぶりに最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比５７５円９５銭高の５万９７１６円１８銭。プライム市場の売買高概算は２２億３９９７万株。売買代金概算は７兆４８５３億円となった。値上がり銘柄数は５５０と全体の約３４％、値下がり銘柄数は９７３、変わらずは５０銘柄だった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウやナスダ