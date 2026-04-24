気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月２１日時点で２１４日分だということです。（推計値の速報） 【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は214日分レギュラーガソリン価格は2週連続値上がり...その理由は？（山形） 内訳は、国家備蓄が１３１日分、民間備蓄８１日分、産油国共同備蓄が３日分、合計で２２８日分となっています。 ■最新のガソリン価格は 資源