先月、山形市で麻薬が含まれる紙片を所持していたとして、今月１４日、１７歳の少年が逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県南陽市に住む１７歳の少年です。 警察によりますと、少年は先月１０日、山形市内で麻薬（俗称ＬＳＤ）を含む紙片およそ０．０３７グラムを所持していた疑いがもたれています。 警戒中の警察官が、少年に職務質問するなどしたところ、麻薬をもっていることがわかり、今月１４日