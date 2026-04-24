くらつぐが運営するスモールラグジュアリーホテル「仙石原古今」(神奈川県箱根町)は6月17日〜7月21日、アーティスト京森康平による宿泊者限定イベント「静寂を染める色彩」を開催する。作品名 M Jyuzo F同ホテルは2024年にオープンした5室のスモールラグジュアリーホテル。92?〜126?の広さのスイートで、全室にサウナ、水風呂、大浴場を完備している。「旅と文化」「滞在と芸術」をブランドコンセプトの一つに掲げており、日本のア