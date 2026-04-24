ポケモンGOのプレー効率を高める新たな周辺機器として、バーチャルGPSデバイス「Flashman（フラッシュマン）」が登場した。販売元はONO貿易。製品は、iOS専用のポケモンGO対応デバイスとして発売され、ゴールデンウィークに向けた先行セールも実施されている。●画面操作から解放完全ハードウェア制御が最大の特長Flashmanは、スマートフォン（スマホ）画面を常に操作・監視する必要がない点が特徴。重さは約45gと軽量で、持