animal happinessは3月5日、希少動物とのふれあいと本格カフェを同時に楽しめる体験型カフェ「シャンパンハウス」(愛知県豊川市)をオープンした。店舗外観店内にはキンカジューやビントロング、フェネックなど国内でも珍しい動物たちと出会える完全予約制のふれあいルームを完備。専門の消毒液や大型空気清浄機5台の設置など、徹底した衛生管理のもと、動物も人も安心して過ごせる環境を整えている。ミーアキャットカフェメニュー