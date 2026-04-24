スイス時計ブランドのノルケインは4月14日、遊び心あふれる新作「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE "SPRINKLES"(スプリンクル)」を、全国のノルケイン正規販売店で発売した。FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE SPRINKLES同モデルは、昨年大きな成功を収めた「Enjoy Life」シリーズの第2弾。ソフトクリームのトッピング(スプリンクル)から着想を得たカラフルなデザインが特徴で、人生をポジティブに楽しむというブランドのメッセージを体現してい