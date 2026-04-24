このニュースの注目ポイント！特徴1：失われつつある文化遺産を3Dのデジタル映像に変換して残すプロジェクト特徴2：360度撮影ドローン「Antigravity A1」や360度カメラ「Insta360 X5」を活用して撮影特徴3：テクノロジーの難しさを感じず誰でも扱えるようにした360度カメラを搭載したドローン「Antigravity A1」を手掛けるAntigravityが、文化遺産を3Dのデジタル映像に変換して残すグローバルプロジェクト「Project ETERNAL」を発