LIXIL住宅研究所は4月16日、「リビングの収納に関する調査」の結果を発表した。同調査は2月16日〜22日、一戸建てに住む20代から50代の男女400名を対象に、インターネットで実施した。自宅の中で「物が散らかりやすい」と感じる場所自宅の中で「物が散らかりやすい」と感じる場所を尋ねたところ、最も多い回答は「リビング」(65.0%)で、「ダイニング」(28.5%)、「子ども部屋」(28.5%)と続いた。常に整理整頓され、散らかってほしく