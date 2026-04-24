【写真】“ネジ巻きドール”になった宮舘涼太／『月刊ザテレビジョン』表紙／『タミ恋』でロボットを演じる宮舘涼太 『月刊ザテレビジョン』の公式SNSで、最新号（4月24日発売）に登場したSnow Manの宮舘涼太の誌面カットが公開され、独創的な世界観が注目を集めている。 ■宮舘涼太、“ネジ巻きドール”として登場 投稿では、「未来から来たロボットを熱演中の舘様が、誌面では大きなネジをつけたドール