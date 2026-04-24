キーエンス [東証Ｐ] が4月24日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.3％増の6357億円に伸び、5期連続で過去最高益を更新した。5期連続増収、6期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.5％増の1921億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の53.8％→53.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニ