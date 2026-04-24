ニチモウ [東証Ｐ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の35億円→30億円(前の期は36億円)に14.3％下方修正し、減益率が2.8％減→16.7％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.9億円→11.9億円(前年同期は21.6億円)に29.5％減額し、減益率が21.6％減→44.7％減に拡大する計