東北特殊鋼 [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11.9億円→16.1億円(前の期は13.7億円)に35.3％上方修正し、一転して17.3％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.7億円→8.9億円(前年同期は6.1億円)に88.1％増額し、一転して46.8％増益計算になる。 株探ニュー